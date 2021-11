La Courseullaise Claire Pruvot s'attaque à la Solitaire du Figaro

Son échec aux derniers JO, avec ses trois coéquipières de l’équipe de France de match-race, est encore dans un coin de sa tête. Mais “il a été digéré”, confie Claire Pruvot. Place désormais à un projet pour elle toute seule.

Jeudi 22 novembre, elle a hérité du bateau skippé ces dernières années par Fabien Delahaye, avec le soutien du Conseil général et de la Chambre de commerce et d’industrie de Caen. “Je me lance dans une aventure en solo pour les trois prochaines saisons, avec comme projet d’intégrer le circuit Figaro Bénéteau”, confie-t-elle.

Après avoir passé l’hiver à s’entraîner à Port la Forêt dans le Finistère, elle entrera dans le vif du sujet avec une première course aux Sables d’Olonne en mars. “Il ne faudra pas la manquer puisqu’il s’agit d’une épreuve qualificative pour la Solitaire du Figaro, l’objectif de ma saison.” Si tout se passe bien, elle sera donc au départ à Bordeaux de la plus prestigieuse course française en solitaire, le 2 juin.

