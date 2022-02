La Taverne, Avenue du 6 juin

Dans une ambiance des plus conviviales, avec des tables à carreaux apparents, j'ai pu apprécier une carte très fournie : plusieurs menus à partir de 9,90€ , des entrées, des salades, différents plats de viande et, bien sûr, de nombreux plats à base de produits de la mer. Devant tant de choix, je me suis décidé à prendre le plat du jour, des filets de dorade et sa fondue de poireaux. Servi avec délicatesse, mon plat était suffisamment copieux et a répondu totalement à mes attentes. L'un de ceux qui partageaient ma table ce jour-là a choisi un chèvre roti au lard qui n'a pas manqué de satisfaire ses papilles ni son appétit.

Un menu à 9,90€

La choucroute choisie par un autre convive semblait éga-lement alléchante. En guise de dessert, mon choix s’est porté sur une crêpe au sucre. Et même si ce n’est pas la spécialité de cette brasserie, je n’en ai pas laissé une miette. Pour conclure ce repas, un bon café et une addition de 13,50€.

Les nouveaux patrons, originaires du Mans, ont remis à la carte le menu à 9,90€ du lundi au vendredi sauf jours fériés. Une bonne idée qui leur permet d’attirer une clientèle nouvelle.

Pratique : La Taverne, 1 avenue du 6 juin, à Caen. Tél. 02 31 50 02 22.



