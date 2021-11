Accession à la propriété : jusqu'à samedi à Caen pour tout savoir

Le grand public est attendu à la Maison de l’Habitat ces jours-ci, afin d'obtenir des informations pour devenir propriétaire. Cette semaine de l'accession à la propriété est organisée par l'agglomération Caen la mer, avec la participation de six promoteurs privés, dont Edifides. Pour Pascal Thouroude, responsable commercial chez Edifides, cette participation coulait de source (écoutez sa réaction dans le lecteur audio ci-après).



Cette manifestation est ouverte à tous, et pas seulement aux primo-accédants. Il faut savoir que les subventions sont accordées sous plafond de ressources, et que 70% de la population y est éligible.

La Maison de l'Habitat se trouve au 37, rue Jean Romain, à Caen. Horaires pour s'informer : de 15h à 20h les jeudi 29 et vendredi 30 novembre, et de 10h à 18h, ce samedi 1er décembre.