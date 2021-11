Les Bénouvillais appelés aux urnes le 9 décembre

Ces élections complémentaires sont provoquées par les démissions de six conseillers municipaux, pourtant dans la majorité à l'époque, en octobre dernier. Ils sont venus s'ajouter aux départs de deux autres élus, l'un survenu en septembre, l'autre en 2010.

"Nous avons démissionné parce que depuis plus de deux ans, on ne tient pas compte des avis de certains conseillers qui ne sont pas toujours d'accord, notamment sur l'évolution du Fond du pré au cœur du bourg, même si nous ne sommes pas contre le projet", justifie Odette Ouisnas, candidate sur la liste GroupAvenir et donc désormais dans l'opposition. Avec les sept autres candidats présents sur sa liste, elle souhaite que les habitants soient plus entendus au sein du conseil municipal.



Face à eux, se dresse le groupe « Vivre ensemble à Bénouville » qui soutient le maire Alain Lepareur. S'y trouve François Geindre, ancien maire d'Hérouville et bénouvillais depuis 2003. "Notre liste s'inscrit dans la continuité des projets du Conseil municipal avec un peu de sang neuf", expose-t-il en ajoutant qu'outre l'aménagement du cœur du bourg, "la refonte des transports en commun avec l'arrivée de Ouistreham dans Caen la mer, l'aménagement urbain de l'espace proche du centre commercial, la nécessité d'accélérer la desserte en haut débit de la commune et l'ouverture à l'ensemble de la population du parc du château de Bénouville qui appartient au Conseil général, sont les thèmes qui devraient alimenter cette campagne."

Un deuxième tour suivra le dimanche suivant si nécessaire.



Audio > Retrouvez les réactions d'Odette Ouisnas et de François Geindre à dix jours de l'élection.