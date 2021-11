"The Dark Knight Rises" déploie ses ailes en vidéo dès mercredi

Sorti au cinéma l'été dernier, The Dark Knight Rises marque la fin de la trilogie de Christopher Nolan consacrée au héros de comics torturé. Après Batman Begins et The Dark Knight, le long métrage raconte comment le milliardaire Bruce Wayne ressort son costume du Chevalier noir pour sauver Gotham City du chaos, dans un ultime acte de rédemption.

La sortie de The Dark Knight Rises s'annonce comme un des temps forts de Noël au rayon vidéo. Les fans les plus fervents pourront se tourner vers une édition imposante et limitée, accompagnée du masque brisé de Batman (59,99€). Le film se déclinera aussi en version Blu-ray+DVD dite "Ultimate collector" (29,99€) et DVD "collector" (24,99€).

Deux coffrets consacrés à la trilogie The Dark Knight seront aussi disponibles au même moment. Le coffret Blu-Ray se constituera de cinq disques rassemblant Batman Begins, The Dark Knight, The Dark Knight Rises ainsi que de nombreux bonus, pour 49,99€. La version DVD, constituée de six disques, se monnaiera 39,99€.