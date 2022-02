Pop the Fish, artiste caennais

Qui est Pop the Fish ?

“Pop the Fish, c’est mon nom de scène. Je suis originaire de Caen et une partie de ma famille vit en Bretagne. Je voyage beaucoup. Cet album a été enregistré en Suisse dans un abris anti-nucléaire aménagé à cet effet.”

Que peut-on trouver dans cet opus?

“C’est un album assez complet. Je ne suis pas un chanteur engagé. Avec “Pop the Fish”, j’ai essayé de faire quelque chose d’ouvert, susceptible de toucher les gens ou de les faire rire. Pararadoxalement, j’évoque des sujets un peu noirs de la vie.”

Où puisez vous votre inspiration ?

“Ce sont des flashes, des situations incongrues qui me donnent des idées Par exemple, la chanson “Facebook” témoigne de la dérive futile des nouveaux moyens de communication. Il arrive souvent qu’au cour de soirées entre amis des idées soient trouvées.

Quelles sont vos prochaines dates ?

Un concert gratuit est prévu à la maison du peuple de Colombelles le 18 décembre à 20h30, place Albert Thomas. En attendant, mon album est disponible sur Internet : popthefish.com.



