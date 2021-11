Licencié, un Caennais crée AET France

A l’origine de cette société qui emploie aujourd’hui dix personnes : Yohann Beaufils. Ce Caennais, diplômé de l’IUT de mesures physiques, est licencié de chez SEB en 2009, à la fermeture du site de la Folie-Couvrechef. Il n’a alors que 25 ans, mais saisit l’occasion au vol et créé AET France.

De fil en aiguille, il en développe l’activité (recherche et développement, design, laboratoire d’essai et certification...), recrute des collaborateurs, pour certains anciens comme lui de Seb, et rachète même deux entreprises de l’agglomération (DB TEST et 3P) ! Avec un chiffre d’affaires de 400.000 € en 2011, Yohann Beaufils table pour 2012 sur 600.000 € et ne se ferme aucune porte pour l’avenir, y compris la fabrication.