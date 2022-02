Illuminations : 20 kilomètres de guirlandes !

Dès la tombée de la nuit, l'Hôtel de Ville, le château, la place Saint Sauveur et bien d'autres lieux rivalisent pour briller de mille feux.

Les 420 décors du centre ville et les 182 décors répartis sur une trentaine de quartiers sont composés de plus de 500 motifs et représentent plus de 20 kilomètres de guirlandes ! L’ensemble pour un budget de 600 000 €, qui comprend aussi le marché de Noël.



