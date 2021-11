Horseball : le championnat a repris pour Coutainville

Une victoire contre Nancy (7-4) et une défaite contre les championnes de France en titre Chambéry (9-3), c'est un début de saison moyen pour les filles. Ces dernières devront faire preuve de plus de solidité lors de la prochaine étape au Salon du Cheval à Paris les 8 et 9 décembre. Les Roses seront opposées à Lacanau et Hauteville

Le bilan est le même pour les hommes, battu par Arles, vice-champion de France en titre, (11-8) et vainqueur sur le fil d'Aramon, promus en Pro élite mixte, (8-7). Pas de rendez vous à Paris pour les garçons puisque les prochaines rencontres auront lieu à Mâcon les 15 et 16 décembre contre Lyon et Angers.

Notez que les 5e et 6e journées auront lieu début février à Saint-Lô