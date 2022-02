Les bioplastiques ont la côte

Thomas Lefèvre, président de NaturePlast, a commencé à s'intéresser, il y a cinq ans, aux bioplastiques, des plastiques fabriqués à base de céréales, de maïs, de blé ou de pomme de terre. En 2006, il monte son entreprise.



Plus de 160 clients en Europe

Depuis, il la développe sur trois axes : la recherche et le développement, le négoce et la formation aux entreprises. Et cela marche. “ Nous travaillons avec plus de 160 clients en France mais aussi en Europe. Actuellement, un tiers de notre chiffre d’affaires est réalisé en Europe et, le plus souvent, en Europe de l’Ouest où la notion de développement durable fait son chemin ” s’en félicite Thomas Lefèvre. NaturePlast est l’un des principaux acteurs européens du marché des bioplastiques. Malgré sa jeunesse, cette entreprise caennaise est en contact avec les plus grands producteurs au monde. Son président espère, à l’avenir, que “les consommateurs soient éduqués sur ces produits-là”.



Pratique : NaturePlast, 13 route de Trouville, à Caen. Tél. 02 31 83 50 87.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire