Sport : une grande réflexion lancée

« Je pense que Caen doit travailler avec les autres collectivités. Nous avons aujourd’hui plusieurs clubs de basket qui évoluent, au plus haut niveau mais aussi en Nationale 3, comme à Caen ou dans d’autres villes de la Manche. En rugby, le club de Caen joue en Fédéral 3, celui de L’Aigle en Fédéral 2. Nous avons besoin, à un moment donné, d’aboutir à une cohérence d’intervention en fonction de la réalité des territoires .” soutient Marie-Jeanne Gobert.

“ Cette réflexion est en cours au niveau de l’agglomération caennaise. Les associations sportives et les acteurs publics doivent continuer à dialoguer pour trouver des solutions. Les premiers pas sont encourageants ”, estime-t-elle.

Le temps presse. La survie de certains clubs, l’attractivité des plus importants ainsi que l’image de la métropole régionale sont en jeu.







