Les finales nationales se sont déroulées sur trois jours, jusqu’à samedi soir, à Clermont-Ferrand. 813 jeunes étaient en lice afin de se qualifier pour les finales mondiales qui se dérouleront en Allemagne l’été prochain, dont 47 jeunes bas-normands. Ils ont glané 10 médailles, dont 5 en or, une en argent et 4 en bronze !

Nicolas Bazire, en administration des systèmes et des réseaux et Paul Genin en contrôle industriel, originaires respectivement de Caen et Mondeville, ont donc décroché l'or.