La petite fille a été retrouvée par les gendarmes dans un bois de Belbeuf, à l'est de Rouen. Sa mère aurait avoué l'avoir abandonné, après avoir fait croire à un enlèvement, jeudi 22 novembre, vers 19h, à Franqueville-Saint-Pierre. N'ayant aucune preuve d'un tel scénario, les gendarmes et le parquet de Rouen n'avaient pas déclenché d'Alerte enlèvement dans l'attente d'en savoir plus.