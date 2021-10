Vire : son butin ? Une roue de secours !

Le président l’interrompt : “Les devis de réparation vont de 508 à 942€ pour remettre les voitures en état ! C’est facile de faire des cadeaux avec les biens des autres !”. Ce à quoi le prévenu répond : “J’étais trop ivre pour me rendre compte. Mon ami, sachant que je n’ai pas de travail, m’a confié la restauration de son appartement, et me loge gratuitement”.

Avec sept condamnations, un sursis mise à l’épreuve en cours et un aménagement de peine en demande, le procureur prononce une peine ferme de six mois à l’encontre d’A.M. La défense estime que le prévenu voulait simplement rendre service de manière “un peu particulière”, plus par désœuvrement que par volonté de nuire.

A.M a finalement été condamné à huit mois de prison dont cinq avec sursis.