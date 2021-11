8 000 équipements publics géolocalisables dans le Calvados

Le Conseil général du Calvados a lancé Open Équipement 14. Qu’en est-il exactement ?

"Il s’agit d’une base de données géographiques réalisée en partenariat avec l’Agence d’urbanisme de Caen-Métropole (Aucame). Elle permet la géolocalisation de près de 8.000 équipements publics ou recevant du public sur l’ensemble du département. Ceux-ci sont répertoriés en plusieurs catégories : administratif, culturel, cultuel, éducatif, funéraire, judiciaire, sanitaire, de santé, d’animation, de loisirs et de tourisme. L’accès y est libre".

La géolocalisation s’impose de plus en plus sur internet. Qu’apporte de plus Open Équipement 14 ?

"C’est un référentiel géographique qui n’existait pas. Pendant dix-huit mois, nous avons fait un travail de recensement et de localisation de tous ces équipements. C’est donc une base unique. Nous souhaitons qu’elle soit pérenne, c’est-à-dire que l’on puisse progressivement et régulièrement la mettre à jour. De cette façon, nous mettons à disposition de tous une information géographique précise. Cela relève des données publiques, nous avons une obligation de qualité de l’information".

Qu’a apporté l’Agence d’urbanisme de Caen-Métropole dans l’élaboration de ce projet ?

"Il y a eu, entre le Conseil général et l’Aucame, une convergence de besoins et d’intérêts. L’Aucame avait des études à réaliser sur l’agglomération caennaise et nous, nous devions recenser les équipements publics dans le cadre du déploiement de l’internet très haut débit. Nous avons associé nos ressources techniques. En travaillant ensemble, nous avons réduit le temps de mise en oeuvre de cette base de données".

Le besoin de géolicaliser est-il important localement ?

"D’un point de vue professionnel, le Conseil général ou l’Aucame avaient un fort besoin de centraliser et de disposer de toutes ces informations. C’est aussi vrai pour les collectivités territoriales : mairies, intercommunalités, etc. Cela nous permet à tous de mieux maîtriser l’aménagement du territoire, de pouvoir projeter des études, de connaître le taux d’équipement par secteur. Auparavant, cela n’était pas possible, ou alors partiellement, car aucune base de données n’existait. Nous avons récemment présenté Open Equipement 14 à la sphère publique. Plus d’une centaine de personnes était présentes, ce qui atteste de l’intérêt de cet outil. Nous souhaitons à terme que cette base de données soit collaborative, qu’elle fasse l’objet d’une appropriation du public et qu’elle prenne de l’ampleur".