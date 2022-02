Caen à la pointe du glaucome

Les glaucomes seraient en passe d'être domptés. Et pour cause, une invention, à mettre au crédit de l'entreprise Ophtimalia, va permettre de les détecter. Les glaucomes entraînent une destruction lente du nerf optique, pouvant aboutir à la perte totale de la vue. Ils représentent l'une des conséquences du diabète. Et pour couronner le tout, les médecins ne possèdent que très peu d'outils pour les détecter sur leurs patients. Une jeune entreprise est en passe de leur venir en aide.



Une future mine d’or

Ophtimalia, c’est l’histoire de quatre ingénieurs qui sentent le vent tourner, où plutôt la perte de vitesse et la disparition à terme de leur employeur, le groupe NXP à Caen. Leur projet démarre en 2008, pour aboutir à la naissance de l’entreprise le 11 septembre 2009. Il s’agit d’un projet d’essaimage issu de NXP et qui voit Peter Biermans, Philippe Cauvet, Fabrice Verjus et Philippe Auvray mettre leur savoir-faire au profit de l’ophtalmologie. “Tout d’abord, nous avons rencontré à Paris le directeur de l’Institut de la vison. Il nous a dit qu’il était à la recherche d’une technologie qui détecterait mieux le glaucome” , explique Peter Biermans. Les quatre ingénieurs ont dès lors pris le sujet à bras le corps.

Le glaucome s’accompagne en général d’une pression oculaire trop élevée. Le problème réside justement dans la mesure de cette pression. Elle oscille à tout moment et de ce fait les diagnostics relèvent de la quadrature du cercle pour les médecins.

Ophtimalia a donc mis au point une technologie permettant de relever cette pression oculaire grâce à une puce presque microscopique qu’on installe sur les lunettes. Ou, si l’on n’en porte pas, on la branche sur un masque de nuit.

Le dispositif doit d’abord passer des tests de viabilité puis être commercialisé. Une fois cette étape franchie, la nouvelle puce pourrait représenter une mine d’or pour ses concepteurs car Ophtimalia est l’une des premières entreprises dans le monde à la développer.

