La suite de "Blanche Neige et le chasseur" avec Kristen Stewart mais sans Rupert Sanders

La liaison entre Rupert Sanders et l'actrice Kristen Stewart (alors qu'elle était avec Robert Pattinson, héros de Twilight) qu'il a dirigé dans le premier Blanche Neige et le chasseur, continue d'avoir un impact sur la vie et la carrière des intéressés, quatre mois après sa découverte par la presse people.

Si la star de Twilight a été confirmée au générique du deuxième chapitre, Rupert Sanders aurait préféré s'éloigner du projet suite à un ultimatum posé par son épouse. Pourtant, pour ses premiers pas de cinéaste, l'ancien réalisateur de publicités a permis au studio Universal de remporter 400M$ dans le monde.

Le Britannique pourra toutefois poursuivre sa carrière au grand écran en dirigeant The Juliet, et est toujours en lice pour le remake de Van Helsing avec Tom Cruise.

Le scénario de Blanche Neige et le chasseur 2 prêt, la suite se tournerait au printemps 2013, sous la houlette d'un nouveau réalisateur, encore inconnu.