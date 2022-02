La passerelle Place de l'Europe modifiée

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain à Hérouville Saint-Clair, un nouvel accès entre la place de l'Europe et la Mairie est actuellement mis en place. Afin d'alléger la façade béton de la Mairie, les gardes corps sont abattus et seront remplacés par une structure métallique. A terme, l'objectif est de rendre plus lisible l'accès direct au bureau du CCAS. Une rampe d'accès handicapée sera également créée.



Pendant la durée des travaux (jusqu'à fin janvier), la circulation piétonne est interrompue entre l'entrée de la mairie et la place de l'Europe. Pour des raisons de sécurité, la voirie peut être amenée à être bloquée partiellement jusqu'au 18 décembre.





Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire