Les Films de la semaine : Amour, amitié, religion, émancipation et tsunami

- Thérèse Desqueyroux, avec Audrey Tautou, est le dernier film de Claude Miller disparu au printemps dernier.

Ce film est une adaptation de roman de François Mauriac où une jeune femme va jusqu'à l'acte criminel pour échapper à la prison d'un mariage bourgeois.

- Au-delà des collines de Cristian Mungiu (France/Belgique/Roumanie, 2H13, avertissement publics sensibles) avec Cosmina Stratan, Cristina Flutur, Valeriu Andriuta

Réalisé par Cristian Mungiu, ce film a été récompensé lors du dernier Festival de Cannes par le Prix du scénario et le Prix d'interprétation féminine pour les deux actrices principales (Cosmina Stratan et Cristina Flutur).

Alina revient d'Allemagne pour y emmener Voichita, la seule personne qu'elle ait jamais aimée et qui l'ait jamais aimée. Mais Voichita a rencontré Dieu et en amour, il est bien difficile d'avoir Dieu comme rival.

- Comme des frères de Hugo Gélin (France, 1H44) avec François-Xavier Demaison, Nicolas Duvauchelle, Pierre Niney

Une comédie sur l'amitié improbable entre trois hommes de trois générations différentes, dont le seul point commun est l'affection qu'ils portaient à une jeune femme, morte d'un cancer. Elle était la femme de leur vie, leur pote ou leur soeur, et rêvait de les emmener en Corse où elle possédait une petite maison donnant sur la mer. Après sa mort, ses trois hommes décident, en souvenir de leur amie, de faire ce voyage. En chemin, ils connaîtront une série d'aventures plus ou moins agréables mais qui scelleront leur amitié. Le réalisateur démontre qu'on peut parler d'un sujet grave - le cancer et la mort - avec finesse et légèreté.

- The Impossible de Juan Antonio Bayona (Espagne/USA, 1H47, avertissement publics sensibles) avec Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland

Huit ans après le tsunami dévastateur qui fit 230.000 morts en Asie du Sud-Est, The Impossible revient sur la catastrophe en mettant en scène l'odyssée véridique d'une famille de touristes espagnols séparés par la vague alors qu'ils passaient leurs vacances de Noël dans un hôtel de luxe en Thaïlande, et luttant pour leur survie. Après le passage de la vague, la mère, grièvement blessée se retrouve avec son fils aîné, tandis que le père réussit à sauver ses deux cadets. De champs inondés en hôtels dévastés, en passant par un hôpital surpeuplé, chacun nourrit l'espoir de retrouver les siens.

- Une nouvelle chance de Robert Lorenz (USA, 1H51) avec Clint Eastwood, Amy Adams, Justin Timberlake

Un découvreur de talents spécialisé dans le baseball voit sa vie basculer avec la perte progressive de la vue. Il décide pourtant de faire un dernier voyage à Atlanta, accompagné de sa fille, à la recherche d'un talent prometteur.

- Les Lignes de Wellington de Valeria Sarmiento (France, 2H31) avec John Malkovich, Marisa Paredes, Melvil Poupaud

L'invasion du Portugal par les troupes napoléoniennes est un épisode sanglant de l'Histoire totalement oublié des Français mais pas des Portugais, dont les souffrances sont dépeintes dans ce film, grande fresque réalisée par Valeria Sarmiento.

En septembre 1810, Napoléon occupe déjà l'Espagne. Ses troupes, emmenées par le maréchal Masséna, tentent pour la troisième fois d'envahir le Portugal. Mais Masséna est battu lors de la bataille de Buçaco par les Portugais et leurs alliés anglais, commandés par le duc de Wellington.

Portugais et Anglais vont néanmoins battre en retraite, Wellington espérant attirer l'ennemi à Torres Vedras, où il a fait bâtir des fortifications. Les Français se heurteront à cette ligne défensive et ne parviendront jamais à atteindre Lisbonne.