Saint-Lô : après le speed dating, place à l'instal'dating...

Les partenaires clés de l’installation seront tous sur place pour présenter leur offre de services agricoles et les accompagnements qu’ils proposent à l’installation. La MSA, la DDTM, la Safer, l'Adasea, la Chambre d’agriculture, des établissements bancaires (CA Normandie et Crédit Mutuel), Groupama, Manche Conseil Élevage, Fédération des Cuma de Basse-Normandie, GAB50, GDS et Anefa....

Ce sera également l’occasion pour les porteurs de projet et les jeunes installés de se faire connaître et de repérer les locaux de leurs partenaires pour les retrouver facilement ultérieurement.

Cet événement permet aussi de poser la question de l'installation agricole. Est-ce par exemple plus dur de devenir agriculteur aujourd'hui ?

La réponse d'Antoine Macrel, vice président des Jeunes agriculteurs de la Manche en charge des installations et des reprises d'installations...