Le final de "Twilight" atteint les deux millions d'entrées en France

Twilight, chapitre 5 : Révélation - 2e partie démarre très fort, sans pour autant battre des records. Malgré une première journée à 552.766 entrées, soit le meilleur lancement 2012, la dernière aventure de Bella et Edward enregistre un premier week-end en deçà du deuxième épisode Tentation, sorti en 2009.

Aux Etats-Unis, la deuxième partie de Révélation se heurte également à ce deuxième volet. Avec 141,3M$ récoltés entre vendredi 16 et dimanche 18 novembre (contre 142,8M$ pour Tentation), le final de Twilight parvient tout de même à déloger Skyfall, le dernier James Bond, de la tête du box-office.

Cet ultime volet réalise le huitième meilleur démarrage de l'histoire et le quatrième de 2012, derrière Avengers, The Dark Knight Rises et Hunger Games.

A l'international, Twilight bat en revanche son record. Sortie dans 61 pays et projetée sur 12.812 écrans, la deuxième partie de Révélation a déjà engendré 341M$ de recettes.