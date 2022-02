Tandem : une passion hors gabarit

En couple dans la vie et partenaires sur leur tandem, Sylvie Cherrière, 47 ans, et Christophe Laforge, 43 ans, n'en finissent pas d'accumuler les victoires. En mai dernier, ils ont remporté le titre de champions de France en tandem mixte. 'Nous avons aussi gagné le titre de champion de Normandie dernièrement”, ajoute Christophe Laforge.



Objectif : l’étranger

“Avant de rencontrer Christophe, je n’étais pas du tout vélo. Je m’y suis mis parce que cela me permet de partager sa passion”, confie Sylvie Cherrière. Sur leur bicyclette, ces deux conducteurs de bus dans la vie, laissent derrière eux les petits soucis du quotidien et pédalent ensemble, au diapason. “Les tensions se libèrent dès que nous sommes sur la selle”, souligne Christophe Laforge. “Chacun donne ce qu’il a. De toute façon, quand il y a la passion, tout vient naturellement”. Avec au moins un entraînement hebdomadaire, ces deux Mondevillais entretiennent leur forme et leur amour. D’ailleurs, au jour le jour ou sur leur VTT, Sylvie Cherrière et Christophe Laforge franchissement ensemble les obstacles.

Prochainement, ils voudraient d’ailleurs en franchir un nouveau et faire voyager leur tandem à l’étranger. Peut-être en Tunisie ou au Cameroun. “L’année prochaine, nous allons le tenter mais ce n’est pas facile au niveau du transport, nous sommes hors gabarit”.

Toutefois, à en juger par leur passion pour ce vélo à la fois si singulier et pluriel, il y a fort à parier qu’ils trouveront ensemble, l’astuce pour faire filer ce tandem vers de nouveaux horizons.



