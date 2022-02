Hockey, championnat du monde : “Une ambiance à part”

Comment abordez-vous ce championnat du monde ?

Ce sera mon quatrième championnat du monde et le dernier avec les U20. Je l’aborde avec un bon état d’esprit. Nous allons disputer cinq matchs en une semaine. Et puis, un championnat du monde, c’est une ambiance à part qu’on ne retrouve pas ailleurs.

Quels seront vos objectifs individuels et collectifs ?

Individuellement, je veux faire un bon championnat. Collectivement, il est difficile de se fixer des objectifs car on peut très bien être médaillé comme relégué. Nous sommes dans un groupe difficile dans lequel nous ne serons pas favoris. Nous y allons plutôt comme outsiders. Le champion montera en division Elite, qui réunit les plus grosses nations, et le dernier descendra en deuxième division. La priorité est de se maintenir, mais ça serait bien si nous pouvions obtenir une médaille.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire