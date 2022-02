L’Ovalie caennaise n’a pas tenu le choc

'Notre début de match s'est révélé catastrophique, déplore Gilles Rabier. Nous avons encaissé deux essais en dix minutes et nous n'avons pas su relever la tête.”



Un match plié à la mi-temps

Nettement dominées par leur adversaire, champion de France en titre et leader du classement, les Caennaises n’ont pu réagir que par un essai de pénalité accordé en fin de première période. Mais à la mi-temps, le match était déjà plié (22-7). “Même si on fait à peu près jeu égal en deuxième période, c’était trop tard”, regrette Gilles Rabier. Cette défaite est un coup dur pour l’Ovalie caennaise, toujours en rodage.

Cinquième du classement, l’équipe espère mettre à profit les trois matchs à domicile qui l’attendent pour “récupérer les points perdus”. Le défi est à sa portée si l’on considère la motivation de ses joueuses.

Dès le dimanche 6 décembre (11 heures), la victoire sera obligatoire contre Saint-Orens, septième du Top 10.



