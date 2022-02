Se rassembler autour du don de vie

C'est la volonté d'un Caennais, Christophe Déterville, lui-même greffé du foie il y a cinq ans. 'Des regroupements de ce genre existent au Havre et à Rouen. Ils rassemblent les associations ayant pour objet le don de sang, d'organes, de plaquettes et de moelle afin d'éviter l'épuisement des membres au sein de chacune d'elles”, explique-t-il. 'Il n'existe pas non plus à Caen d'association de bénévoles de donneurs de sang. Nous sommes d'ailleurs en contact avec la Ville à ce sujet”.



Le regroupement des associations

Christophe Déterville invite donc toutes les bonnes volontés à le contacter afin d’échanger sur la création d’une structure “Donneurs de vie”.

“J’ignore à quoi celle-ci pourrait ressembler. Ce que je sais, c’est que chaque association conserverait son identité”. Contact : christophe.deterville@cegetel.net



