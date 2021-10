Stationnement payant sur l’île Lacroix : pas avant 2013

Un "sursis" pour "se laisser le temps d’informer et de consulter les habitants, mais aussi d’installer les horodateurs", explique Didier Choiset, maire-adjoint de Rouen en charge du dossier.

Le cas de l’île est loin d’être anecdotique. C’est ici que l’on note le taux de rotation le plus faible de toute la ville : 1,2 voiture par place et par jour (alors que la moyenne municipale est de 2,3). Et à 10 h du matin, en semaine, 95% des places sont occupées. Traduction : les voitures ventouses squattent ce bout de terre disposant de 980 places de stationnement sur voirie.

Beaucoup d’automobilistes travaillant dans le centre viennent s’y garer. En juillet 2013, 470 d’entre elles deviendront donc payantes (1 € pour quatre heures), avenue Chastelain, du pont Corneille à la rue Sainte-Adélaïde, rues de l’Industrie, George Sand et Edmond Flamand.