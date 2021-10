Peu connu du public scolaire, le Bac Hygiène et Environnement existe à Rouen

“C’est un cursus très large qui mène aussi bien à des métiers dans le secteur de l’environnement que dans le milieu hospitalier”, détaille Christine Combalbert, coordinatrice de la filière au lycée Providence Miséricorde.

En milieu hospitalier

Pour ses 20 ans, le lycée a fait appel aux anciens de la filière. Un moyen de montrer aux élèves la multiplicité des débouchés. Certains sont responsables de station d’épuration, de la sécurité dans des usines portuaires ou encore infirmières.

De nombreux élèves, bac HE en poche, tentent les concours. “Certains arrivent ici après la 3e parce qu’ils ne peuvent pas intégrer un bac pro santé. Ils viennent par défaut mais au final, ils ne sont pas déçus. Les taux de réussite aux concours sont à peu près équivalents.” Cours d’hygiène environnement et microbiologie sont les matières principales d’un cursus très dirigé vers la pratique. A la sortie, les bacheliers sont aptes à diriger des équipes.

A la rentrée prochaine, le bac HE se transformera en bac Hygiène propreté et stérilisation, plus axé vers le secteur hospitalier.