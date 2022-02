Un colloque sur la culture et la ville

Ce rendez-vous durera toute la journée à l'hôtel de ville de Caen. Plusieurs débats sont au programme : la ville attractive, dans un premier temps, puis les intervenants s'attacheront à répondre à la question suivante : comment croiser les innovations artistiques et urbaines ?

Parmi les personnes présentes, on compte Jean-Louis Jossic, adjoint à la culture de la ville de Nantes ou encore Luca dal Pozzolo, directeur de l'observatoire de la culture du Piémont.

Ce colloque est organisé par la ville de Caen, l'Observatoire des politiques culturelles, le Conseil général du Calvados, la Région Basse-Normandie et la Direction des affaires culturelles de Basse-Normandie.





Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire