Forum des collectivité à Caen : c'est aujourd'hui et demain

Rendez-vous des élus, fournisseurs et prestataires des secteurs publics de Normandie, le Forum des Collectivités rassemble cette année une soixantaine d'exposants et couvre tous les secteurs des équipements et services aux collectivités, de l'aménagement urbain à l'imprimerie en passant par les institutions, la prévention, les véhicules et bien d'autres.

Autre temps fort de cette 11ème édition : l'accent mis sur l'accessibilité. Dans ce cadre, Marie Prost-Coletta, Déléguée Ministérielle à l'accessibilité sera présente sur le Salon Vendredi 16 Novembre.