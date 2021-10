Dès la deuxième semaine de fonctionnement, le passage d’un bus standard à un bus articulé s’était avéré nécessaire. C’était encore insuffisant : jusqu’à 800 voyageurs empruntent la ligne.

Noctibus bénéficie désormais d’un départ une demi-heure plus tôt le jeudi et un passage dorénavant toutes les 30 minutes entre 0h30 et 5h. Horaires sur www.twisto.fr