BMW Une ligne étonnante pour le roadster Z4

Et la relève éponyme du Z4 premier du nom, lancée il y a quelques semaines, persiste dans cette montée en gamme en adoptant à son tour un toit rigide rétractable, garant d'une meilleure polyvalence d'utilisation. Mais pas seulement : avec sa gueule de requin et son capot avant démesuré qui caparaçonne des cavaleries d'enfer, le dernier Z4 impressionne.

Assurément personnel, il s’inscrit dans la tendance des roadsters classiques, avec une position de conduite particulièrement reculée, tout près de l’essieu arrière, et une transmission aux roues postérieures. Mais son toit rigide rétractable à commande automatique l’introduit dans la modernité.



20 secondes pour le transformer

Caractérisé par sa finition intérieure soignée et une grande surface vitrée, il transforme le Z4 en coupé ou en cabriolet en 20 secondes. Désormais fabriqué en Allemagne, et non plus aux Etats-Unis, ce roadster plus luxieux que jamais est propulsé par un 6 cylindres en ligne, décliné en 2.3i de 204ch (à partir de 39400 €) et 3.0i de 258 ch, et d’une version supérieure sDrive35i qui combine injection directe et suralimentation TwinScroll, avec 306 ch à la clef. Toutefois, consommations et émissions de CO2 sont placées sous la surveillance d’un récupérateur d’énergie au freinage, standardisé sur chaque motorisation.

L’argument de cette originale machine étant d’approcher les hautes performances des “supercars”, mais sans atteindre leur tarif.

Un bon moyen, pour le constructeur de Münich, de consolider son image auprès d’une poignée d’esthètes, qui représente cependant un vrai marché à l’échelle de la planète.







