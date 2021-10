Handball (N1F) : Colombelles plus proche de la vérité

En dépit d'un bilan comptable préoccupant, les nuages laissent filtrer une légère éclaircie. "Il y a plein de choses positives à retirer de ce match, assure l'entraîneur adjoint Pierre-Alexandre Chapon. On a trouvé quasiment pour la première fois des comportements de groupe, de la cohésion, de la solidarité. Les filles ont été plus sérieuses qu'à l'accoutumée et plus respectueuses des consignes."

Auteur d'une bonne entame, le CLCH est resté au contact de son adversaire jusqu'au milieu de la deuxième mi-temps. Il ne s'est jamais remis du "petit décrochage" concédé alors. Colombelles recevra le leader Saint-Amand dimanche 18 novembre. "Si on corrige les détails mal maîtrisés à Aulnay et qu'on insiste sur les points positifs, on pourra les inquiéter."