Entreprises : BTSI excelle dans la tôle

Ses savoir-faire de pliage de tôle, de soudure, de création de pièces en métaux et alliages métalliques se vendent à merveille : après un lancement sans la moindre commande, BTSI comptait dès sa première année 760.000 euros de chiffre d’affaires, et s’oriente cette année vers un résultat de 1.800.000 euros. Là où les trois associés étaient à la fois dirigeants et ouvriers, on compte aujourd’hui 14 salariés "jeunes et dynamiques" dans l’entreprise.

BTSI va embaucher

Son leitmotiv ? La réactivité. "La majeure partie de nos clients sont du département, ce qui nous permet de répondre rapidement aux commandes", témoigne l’un des gérants, Yannick Lebrec. D’autres marchés s’ouvrent progressivement à Paris et en Bretagne, et la polyvalence de BTSI s’élargit selon les besoins de ses clients. Bientôt, la société devra encore s’élargir : elle embauchera une secrétaire, un agent de contrôle et des personnels de production.