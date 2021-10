En état d'ivresse, il allait payer la bouteille de whisky volée la veille

Interpellés vendredi et samedi à Mortain et Sourdeval, ils roulaient avec de l'alcool dans le sang. Deux récidivistes qui cette fois-ci n'ont pas échappé à la prison... Sortie de Sourdeval, vendredi soir, un homme de 61 ans effectue une sortie de route. Problème, au moment de l'accident, il avait de l'alcool dans le sang. L'alcootest révèlera 0,94 mg par litre d’air expiré (plus de 1,8 g d'alcool par litre de sang).

Un taux d'alcool qui conduit directement notre homme devant le tribunal. Ce dernier est par ailleurs en récidive légale et sous l’effet d’une annulation de permis depuis le 24 juin 2011. Bilan : cinq mois de prison dont un ferme et la révocation d’un sursis précédent de deux mois sans mandat de dépôt à l'audience.

Une peine moins lourde que son compère interpellé quelques heures plus tard à Mortain. Il est un peu plus de 10h samedi, quand un homme de 55 ans est interpellé par les gendarmes de Mortain au guidon de son deux roues motorisé. Un deux roues qui ne va visiblement pas très droit. Du coup, notre deuxième homme a le droit, lui aussi, à un test d'alcoolémie.

Cette fois-ci, la machine affiche un taux de 0,89 mg par litre d’air expiré (presque 1,8 g d'alcool par litre de sang). Direction le tribunal pour l'homme qui est par ailleurs interdit de conduire tout véhicule terrestre depuis un jugement d’octobre 2011. Le plus surprenant reste à venir puisqu'à la barre, le prévenu affirme qu'il allait "payer la bouteille de whisky qu'il avait volée la veille". Il écope de 2 mois de prison ferme accompagnés de la révocation d'un sursis d'un mois sans mandat de dépôt...