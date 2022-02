2 000 jours pour découvrir l’humanité

'Nous allons décoller pour l'Afrique. On part 2 000 jours !” l'a précisé Jacqueline Goût aux élèves d'une classe de CM1 de l'école Notre-Dame de Caen, le 10 novembre. 'Dans mon sac à dos, il n'y aura qu'un pantalon, une chemise et un pull. On aura aussi un K-Way, une paire de chaussures et des tongs pour la douche. Et quand un vêtement sera trop usé, on en achètera un autre sur place.” Les élèves les écoutent avec attention. Et cela d'autant plus qu'ils vont participer à ce périple.



Six classes vont partager leur voyage

Pendant ces cinq années, Hubert Dan va réaliser 660 reportages photos et vidéos qui seront visibles sur le site Internet de l’association “Découvrir l’humanité”. Le couple a également prévu de communiquer en direct avec les élèves de quatre classes du Calvados et de deux autres du Québec. “Des rendez-vous par web-cam seront organisés avec eux pour pouvoir partager ce que l’on vit,” se réjouit Hubert Dan. Pendant ces 2 000 jours, ils vont aller à la rencontre des gens et des enfants de 60 pays. “Même si c’est dur de gagner sa vie dans les 60 villages que l’on va traverser, il y a toujours une joie de vivre. Les habitants verront que nous sommes des étrangers et discuteront avec nous. Ils nous raconteront leur histoire”. Pour les remercier, le couple achètera des fournitures pour les écoles et les dispensaires. Ils devraient ainsi venir en aide à plus de 10 000 enfants. Leur voyage commencera en Ethiopie pour s’achever au Canada.

Pratique: pour les suivre : www.decouvrirlhumanite.fr



