Prison à Saint-Lô : Philippe Gosselin prudent et vigilant

Le début de la polémique remonte à vendredi avec les propos tenus par la Garde des Sceaux. Celle-ci a affirmé chez nos confrères de France 3 qu'il n'y aurait pas de nouvelle prison en Basse-Normandie: "Ce gouvernement (gouvernement Fillon) avait écrit à des parlementaires, à des élus locaux pour les assurer que de nouvelles constructions auraient lieu, alors qu'il n'y a strictement rien... Dans tous ces cas là, il n'y a aucun dossier..." Les propos de la ministre ont le mérite d'être clair. Il n'y a pas de dossier concernant la construction d'un prison à Saint-Lô.

Problème pour la ministre, les élus locaux, et notamment certains parlementaires, ne l'entendent pas de cette oreille, à l'image du député UMP Philippe Gosselin. Ce dernier a rappelé qu'une réunion avait été demandée par ses soins et ceux du maire de Saint-Lô, François Digard, avec la Garde des Sceaux pour aborder le sujet.

Il précise également que le dossier existe bel et bien : "Quinze hectares de terrains ont déjà été achetés et la PIJ, agence immobilière du ministère de la Justice, était déjà venu à plusieurs reprises sur place et avait travaillé le dossier qui est déjà, très conséquent"... Avant de conclure qu'il ne comprendrait pas "que l'on remette en cause la parole de l'Etat"