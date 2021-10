Malherbe : 17 joueurs partent à Lens

La composition du groupe malherbsite convoqué pour défier Lens au stade Bollaert, lundi 12 novembre, a été communiquée ce samedi par Patrice Garande. Le coach malherbiste a décidé de réintégrer Livio Nabab qui a manqué les deux derniers matchs des Rouge et Bleu. Le jeune Lenny Nangis en sort. A noter le retour de suspension d'Alexandre Cuvillier. Molla Wagué et Fayçal Fajr sont eux toujours convalescents.

"Je ne suis pas coutumier du fait d'amener 17 joueurs dans la mesure où on ne peut en inscrire que 16 sur une feuille de match en Ligue 2, mais j'ai dû m'y résoudre car il y a quelques petits bobos chez un ou deux joueurs, et je ne peux pas prendre le risque de me retrouver à 15 lundi soir", s'est justifié Patrice Garande.

Le groupe retenu pour défier Lens :

Gardiens > Perquis, Bosmel

Défenseurs > Calvé, Guerreiro, Montaroup, Sorbon, Leca, Pierre, Raineau

Milieux > Cuvillier, Agouazi, Moulin, Seube

Attaquants > Duhamel, Traoré, Poyet, Nabab