“The king of the Waltz” en concert au Zénith

Depuis l'âge de 5 ans, André Rieu se passionne pour cette pièce d'orfèvrerie. Il a étudié au Conservatoire royal de Liège et au Conservatorium de Maastricht de 1968 à 1973. Après ses études, il est engagé comme violoniste au Limburgs Sinfonie Orkest. En 1978, il crée son premier ensemble 'Maastricht Salon Orchestra”, qui se composait de cinq à sept musiciens. En 1987, il commence à tourner en Europe et ses concerts lui valent le surnom de 'The King of the Waltz”. Fustigé par les puristes, adulés du grand public, André Rieu n'a qu'une seule ambition, plaire au plus grand nombre. Le Zénith de Caen lui ouvre ses portes mercredi 2 décembre à 20h. Tarifs 48/65€.Réservations, tél. 02 31 50 32 30



