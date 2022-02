Saint-Contest voit la vie en bois

Saint-Contest, qui fait partie de l'agglomération Caen-la-Mer, a été aidée dans ce projet par le bailleur social Partelios qui a pris en charge l'ensemble des dépenses liées aux travaux de construction. Le chantier a débuté en 2006 et devrait voir le dernier pavillon livré à la fin de l'année 2010. Le lotissement « La Clé des Champs » est certainement l'un de ceux qui figurent parmi les plus écologiques et soucieux de la préservation de la planète. Il compte 127 logements, répartis en habitations pour personnes à mobilité réduite, en appartements à louer et en maisons à acquérir sous différentes formes (accession à la propriété, Pass Foncier qui permet d'acheter la maison dans un premier temps, puis le terrain).

Sauvegarder les terres agricoles

Les maisons construites au pied de la tour hertzienne de Saint-Contest possèdent, pour certaines, un toit végétalisé, des panneaux solaires pour chauffer l’eau, et un système de recyclage de l’air.

“Cela nous distingue de la plupart des lotissements qu’on continue de concevoir dans le département” , se réjouit Denis Desnyder, maire de la commune.

Mais au delà de la préservation de l’environnement, une autre question taraude le maire. Celle de l’économie d’espace. “Notre commune est certes située tout à côté du centre-ville caennais, mais aussi non loin de la campagne. Ici les champs sont parties prenantes de notre entourage. Et avec une faible densité d’habitants au kilomètre carré, comme ce que rend possible ce complexe immobilier, nous sauvegardons les terres agricoles.” Denis Desnyder estime que son lotissement représente l’avenir de l’habitat périurbain. L’économie d’énergie est une chose, la maîtrise de l’espace et la croissance de l’urbanisation en est une autre que les constructeurs immobiliers ne sauraient prendre à la légère.







Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire