Euro Millions : les 152 millions d'euros iront-ils dans le Calvados ?

Terre de jeu avec ses nombreux casinos, le Calvados est aussi devenu une terre de chance pour des gros gagnants d'Euro Millions ces dernier mois. Fin août, le département enregistrait un troisième très gros gain à cette loterie très populaire sur le Vieux continent, en moins d'un an avec un bulletin qui fit gagner 47.570.390 euros à son détenteur.

Déjà avant ce nouveau gain, le Calvados constituait le département ayant enregistré la plus grosse somme de gains en France. En septembre 2011, une famille avait notamment remporté la cagnote historique de 162.256.622 euros (un record en France). Quelques mois plus tard, en janvier, un autre gagnant avait lui empochait un peu plus de 36 millions d'euros.

Euro Millions, plus grand jeu multi-nations au monde, est proposé deux fois par semaine aux 200 millions d'habitants de neuf pays européens. En moyenne, pas moins de 20 millions de joueurs participent à chaque tirage.