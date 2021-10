Une femme renversée à Cherbourg

Un automobiliste a renversé une septuagénaire qui traversait la rue, à l'angle du quai de l'Ancien Arsenal et du quai Général Lawton Collins, près de la Cité de la Mer. Le soleil rasant en ce milieu de matinée semble être à l'origine de l'accident, le chauffeur n'ayant pas bien vu cette femme dans son champ de vision. Elle s'était, semble-t-il, engagée sur la route hors du passage piéton.

Le conducteur, un retraité originaire de Tourlaville, n'a pas été blessé mais semblait très choqué par l'accident. "Les conducteurs qui tuent quelqu'un par accident ne s'en remettent certainement jamais..." a-t-il lâché d'un ton inquiet. Il a toutefois été rassuré de voir que la femme était restée pleinement consciente et répondait normalement aux questions des secouristes.

La femme souffre d'une fracture ouverte au poignet et présente également un gros hématome au visage. Elle a été prise en charge par une dizaine de secouristes et de pompiers, et conduite à l'hôpital Pasteur.