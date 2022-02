Le roi des filets est caennais

Spécialisée dans le tricotage de filets et le tressage de cordons et mèches à bougie, l'entreprise consacre beaucoup d'énergie à la recherche et au développement pour rester compétitive face à la concurrence mondiale.



100 000 filets vendus au Japon en 2008

Car Filt, avec son filet pour porte bébé, a réussi à conquérir le Canada, le Sénégal, la Birmanie, la Corée et le Japon. Au pays du Soleil Levant, 15 000 filets permettant de porter un bébé - jusqu’à 15 kg - partaient jusque-là chaque année. “En 2008, nous avons passé la barre des 100 000”, se réjouit Jean-Philippe Cousin, directeur de cette entreprise (anciennement Filets L’Honneur). “Ce sont nos plus gros clients pour ce produit”, confie-t-il. Des clients “très exigeants”. Une exigence de qualité qui est la marque de fabrique de Filt et qui a permis à l’entreprise caennaise de se hisser parmi les meilleures sur le marché français.

Pratique . 55, rue Maréchal Gallieni, à Caen. Tel. 02 31 74 72 53. Sur internet, www.filt.fr, 1001filets.fr et www.tonga.fr.



