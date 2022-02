"Bibliothèque régionale : trop cher"

Pourquoi y êtes-vous opposé ?

“Je ne suis pas hostile à un projet de bibliothèque à vocation régionale mais je suis réservé quand aux moyens pour y parvenir. Je pense que les dépenses doivent être reconsidérées au regard de la situation économique de l’agglomération. Et plus précisément par rapport aux grands chantiers qui sont déjà lancés depuis maintenant presque deux ans. Si on met en parallèle la réfection de la piscine, l’école supérieure d’arts et médias qui est dans sa première année de fonctionnement avec des charges que l’on ne connaît pas et enfin, les jeux équestres mondiaux, cela fait trois chantiers importants pour une agglomération en situation financière tendue. Rajouter un projet à 50 millions d’euros, c’est trop pour nos finances, dans une situation économique dégradée, et pour les contribuables qui seront, une fois encore, appelés à payer un tel équipement. Et puis, c’est peut-être la mort des lectures publiques dans le reste de l’agglomération”.

Philippe Duron, président du Conseil communautaire de l’agglomération, a indiqué que la moitié des 50 millions d’euros nécessaires seraient pris en charge par l’Etat et la Région. 25 millions d’euros à la charge de l’agglomération, c’est toujours trop ?

“Je ne remets pas en cause l’effort du président de Caen-la-Mer pour la recherche de financements autres que ceux de l’agglomération. Je sais qu’il y passe énormément de temps. Néanmois, dès l’instant que l’on commence à mettre la main dans du financement croisé, il faut mettre obligatoirement un budget minimum sur la table. Aujourd’hui, on n’en a pas complètement conscience. On n’en connaît pas la nature, ni le volume. Je répète, je ne suis pas opposé à une bibliothèque à vocation régionale. Je suis opposé à quelque chose qui serait démesuré. Le projet qui nous est présenté s’aligne sur des équipements comparables à ceux d’ Amsterdam ou de très grandes collectivités comme Nantes ou Lyon. Des communautés aux dimensions bien différentes de la nôtre. Caen, c’est 230 000 habitants, Nantes, c’est plus de 600 000. Nous ne sommes plus sur les mêmes échelles. Il faut tappeler que, depuis quatre ans, l’agglomération, au moment du débat sur l’orientation budgétaire, ne sait pas comment elle va finir budgétairement l’année en cours”.

Face à ce projet, que proposez-vous comme plan B ?

“Nous ne sommes pas encore à ce stade. Nous avons encore le temps de réfléchir. Je pense qu’un projet de l’ordre de 25 millions d’euros serait compatible avec nos capacités. Pas au delà. Et puis,l’accès à la culture se fait également aujourd’hui de son domicile par le biais d’internet.L’attractivité d’un tel lieu doit être revue. Soyons très prudents avant de nous lancer dans un tel pari”.



