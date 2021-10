Entreprise : la signalisation est leur métier

Les chauffeurs partent tôt sur les routes de Seine-Maritime et des départements limitrophes pour faire leur travail. Dans les locaux de l’entreprise Ouest Signalisation Marquage, sur la ZAC de Saint-Jean-du-Cardonnay, il ne reste plus que le fondateur Etienne Pézier. Après avoir travaillé dans une grande PME puis un grand groupe dans le secteur de la signalisation, ce dernier a décidé de lancer sa propre entreprise, le 1er avril 1999, spécialisée dans la signalisation horizontale et verticale.

Routes, stades, aérodromes

Le travail est d’une précision extrême. "Toute notre activité est régie par le code de la route et des normes très précises", explique Etienne Pézier. En parallèle, l’entreprise assure la pose de glissières de sécurité ou encore d’écrans acoustiques.

Les routes ne sont pas son seul domaine de prédilection. OSM se charge aussi de la signalisation de stades d’athlétisme ou encore d’aérodromes. Elle a travaillé sur des chantiers peu communs comme le vélodrome du Neubourg, homologué au niveau national. L’entreprise compte 11 employés et diversifie son activité. Depuis cinq ans, elle fabrique des pavés en résine qui imitent les vrais.