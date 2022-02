Ils misent sur la thermo-électricité

Le laboratoire Crismat (Cristallographie et sciences des matériaux), situé dans le Centre national de recherche technologique, abrite de nombreux chercheurs qui étudient les matériaux thermo-électriques, ceux qui transforment la chaleur perdue en électricité. 'Nous recherchons de nouveaux matériaux avec des propriétés physiques particulières”, explique Antoine Maignan, directeur de recherche au CRNS et directeur de Crismat. 'Actuellement, les performances sont encore limitées. Cependant au Japon, des laboratoires développent déjà des prototypes”, ajoute Emmanuel Guilmeau, chercheur lui aussi du CRNS. Le laboratoire a également en permanence sous son aile une trentaine d'étudiants, dont un contingent important d'élèves étrangers. Ces derniers, formés par la recherche, préparent leur thèse aux côtés de vrais chercheurs, avec un seul et même but : découvrir.



Galerie photos