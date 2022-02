L’incroyable parcours du Jolly

Le Jolly, construit dans les années 50, bat aujourd'hui pavillon hollandais et cherche en Normandie un port d'attache. Amarré actuellement dans le bassin d'Hérouville, à quelques encablures de la direction des équipements du port de Caen Ouistreham, peu nombreux sont ceux qui savent que ce remorqueur de rivière devenu bateau de plaisance a, sous la pression des pêcheurs et usagers, été obligé de quitter le port de Barfleur dans la Manche.



Un navire poubelle

Le Jolly avait gagné Barfleur en mars 2008 à la suite d’une une avarie de moteur. Rapidement, son cas avait fait débat dans la petite cité cotentine, certain le qualifiant de “bateau épave”, notamment à cause de sa coque rouillée et cabossée. Le maire de Barfleur, Jean Deville, s’était emparé du dossier pour le faire déguerpir. Quelques mois plus tard, voilà maintenant le petit navire poubelle amarré le long du canal de l’Orne. “Nous sommes montés à bord pour établir un avis technique de la navigabilité du navire. Il était favorable au transfert du Jolly de Barfleur à Caen”, explique Cyril Gachinat, responsable du centre de sécurité des navires à la direction régionales des Affaires maritimes. “Nous accueillons les navires qui en font la demande”, poursuit Philippe Auzou, commandant du Port Caen-Ouistreham. Pour combien de temps, nul ne peut le dire. La situation serait-elle la même si ce bateau battait pavillon français ? Personne ne se prononce non plus. Ces interrogations semblent profiter au capitaine du Jolly, Roger Retting, qui cherchait après Barfleur “une ville qui saurait tirer parti de ce fabuleux navire”. Cyril Gachinat estime pour sa part que le Jolly est “sans danger” tant pour les équipements portuaires que pour l’environnement du canal de Caen à la mer.







