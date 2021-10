A Hérouville, une élue condamnée pour outrage

Du coup, les policiers profitent de ce déplacement pour vérifier si toutes les voitures stationnées sont bien en règle. Vient le tour d’un véhicule dont le papillon d’assurance présente une date périmée. Il s’agit de celui d’une conseillère municipale. Arrivant sur les lieux, elle invective copieusement les forces de l’ordre. J-C. L G, son ancien compagnon, s’en mêle aussi et bouscule un policier.

Trois mois plus tard, alors que l’élue est avec son neveu, D. A T, elle assiste à une agression et au lieu d’appeler au calme, encourage des jeunes gens à filmer la scène et qualifie les policiers de "racistes". Pour ces deux affaires, la représentante des citoyens est condamnée à deux mois de prison avec sursis. J-C. L G, qui en plus de l’outrage, est poursuivi pour violences écope lui de deux mois de prison ferme auxquels s’ajoute un mois issu de la révocation d’un ancien sursis.

D. A T répond de provocation directe à la rébellion, violences et injures et est condamné à cinq mois de prison dont deux avec sursis.