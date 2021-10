Rouen : la mort du travesti en forêt est un vrai mystère

L'autopsie effectuée sur le corps du travesti péruvien retrouvé mort en forêt de Roumare, a confirmé les estimations du médecin légiste : il est bien mort par asphyxie. Mais selon les sources judiciaires, cette autopsie n'aurait rien révélé de plus. Toutes les pistes demeurent donc ouvertes. Il faut dire que les indices sont minces et le mystère autour de cette mort est épais. Les lieux où a été retrouvé le corps ont été complètement lessivés par la pluie. L'enquête continue donc de plus belle.