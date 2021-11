Rouen : un corps retrouvé dans la Seine

Il était 6h30 ce matin quand un passant a découvert le corps d'un homme à hauteur de l'Ile Lacroix, côté rive droite. Son corps dérivait en aval. Le témoin a alerté les secours qui sont arrivés rapidement sur place et les pompiers-plongeurs de la rive gauche ont remonté le corps à la surface.

L'homme aurait entre 45 et 50 ans, mais une expertise est attendue. Selon les pompiers, il aurait passé plusieurs jours dans l'eau, rendant l'identification difficile. On sait seulement qu'il portait un sweat noir et un jean.

Les services de police de Rouen ont été chargés de l'enquête. Une autopsie pourrait ensuite être pratiquée au CHU Charles-Nicolle dans la semaine.