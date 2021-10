Le choc a eu lieu à Sainte-Colombe, au sud du Neubourg, entre deux véhicules à l'angle des CD20 et 70. Un jeune homme de 18 ans est décédé. Son frère jumeau, passager, a quant a lui été grièvement blessé et transporté de toute urgence au CHU de Rouen par l'hélicoptère Dragon76.Le conducteur du second véhicule, un homme de 67 ans, blessé grièvement également, a été transporté au CHU Charles-Nicolle.

